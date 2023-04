TAPPEV TOIT ⟩ Põhjus, miks koerad ei tohi viinamarju süüa

On teada, et koerad ei suuda seedida viinamarjades leiduvat tanniini, flavonoide ja monosahhariide, mis võib olla viinamarjade mürgisuse peamine põhjus. Vältida tuleks mis tahes liiki ja kujul viinamarju, olgu need siis heledad või tumedad, keedetud, seemneteta, kooritud, kuivatatud või värsked. Viinamarjad on koertele väga ohtlikud ka väikeses koguses.