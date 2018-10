Hea teada: toiduained, mida koertele anda ei tohiks

Hommikust avokaadosaia ära oma lemmikule paku, sest avokaadod sisaldavad ühendit nimega persiin, mis mõõdukates kogustes inimestele kahju ei tee. Koerale piisab aga väikesest ampsust ning tagajärjeks on oksendamine ja kõhulahtisus. Riskiallikaks on ka avokaadoseeme, mis võib koerale kurku või seedeelundkonda kinni jääda, kui ta selle kogemata alla neelab.

Pole täpselt teada, milline rosinates ja viinamarjades sisalduv aine koerte jaoks mürgine on, kuid nendest hoia oma neljajalgne kaaslane eemale. Kõige tõsisemaks tagajärjeks on neerupuudulikkus ning kui su koer mõne viinamarja juba nahka on pannud, püüa temas esile kutsuda oksendamist.

Pole tähtis, kas koer sööb neid toiduaineid toorelt, praetult või purustatult — igal juhul on need mürgised. Koera organismis põhjustavad sibul, küüslauk ja murulauk aneemiat ehk kehvverelisust. Kui sul on oma aed ning sa mõnda neist toiduainetest kasvatad, hoia oma koeral silm peal, et ta peenrale maiustama ei läheks.