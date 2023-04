KAS TEADSID? ⟩ Kuus tegevust, mida su koer ei salli

Veterinaar Adam Christman on TikTokis tuntud oma isikupäraste ja humoorikate videote poolest, kus jagab lemmikloomaomanikele kasulikke nõuandeid ning videoklippe oma enda koertest.

Ühes hiljutises videos, mida on mõne päevaga vaadatud üle 260 000 korra, paljastas ta kuus tegevust, mida koeraomanikel oma lemmiku poolehoiu võitmiseks kindlasti vältida soovitab.

4. Sa ei ole tema õpetamisel järjepidev: «Kui soovid koerale midagi õpetada, näiteks seda, et ta ei tohi diivani peal olla, tuleb seda reeglit ka järjepidevalt rakendada. Vastasel juhul satub koer segadusse ja see ei meeldi talle sugugi,» selgitab loomaarst.

6. Jõllitad teda pikka aega: «Koera jaoks on see märk vastasseisust ja see võib esile kutsuda stressi tundemärgid.»