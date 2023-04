Kutsikajärgse depressiooni küüsis naine: «Nutsin peaaegu iga päev, sest tundsin, et pole piisavalt hea koeraomanik»

Murest murtud

«Nutsin selle kuu jooksul peaaegu iga päev, sest tundsin, et ma pole piisavalt hea koeraomanik ja ei saa kõikidest tema käitumistest aru. Olin sel perioodil veendunud, et ma ei taha kunagi last saada, sest kui ma juba koeraga enda silmis hakkama ei saa, siis mis veel lapsest saaks,» mõtiskleb Katrin.

Kuigi nii Katrin kui tema elukaaslane panustasid ajaliselt koera kasvatamisse võrdselt, olid nende kogemused väga erinevad, sest kaaslase jaks emotsionaalselt see olukord nii keeruline polnud. Katrini sõbranna proovis naisele küll tuge pakkuda, kuid Katrini sõnul ei mõjunud soovitus vähem muretseda sugugi lohutavalt. Vaimselt keeruline periood kestis Katrini sõnul mitu kuud. «Mõtlesin ka paar korda sellele, et miks me üldse koera võtsime ning seejärel tundsin ennast halvasti, et ma üldse nii mõelda suudan,» kirjeldas ta oma tundeid.

Tänaseks on Katrini koer 1-aastane ning ta ei kujutaks elu ilma temata enam ette. Elu koeraga on naise sõnul kindlasti keerulisem kui ilma, kuid rõõm, mida ta toob, seda kõike väärt. Kuidas õnnestus sellest keerulisest perioodist välja tulla? «Hakkasin rohkem ka endale keskenduma ja oma tassi täitma ning usaldasin enda koera, et ta saab hakkama. Samuti aitas mind kaaslane, sest ta oli olemas ja kuulas mu mured ära ning võttis mingil perioodil endale rohkem koeraga seonduvaid kohustusi, et saaksin n-ö taastuda. Teiste koeraomanikega rääkimine aitab ka, sest see kinnitab, et asi pole ainult minu koeras ja minus, vaid kõike ei saagi kontrollida ja päeva lõpuks koer on koer.» Katrini sõnul andis kindlustunnet juurde ka see, et koer oli võetud hea kasvataja juurest, kes teda hästi hoidis ning kellelt sai samuti vajadusel tuge.