KARM RÜNNAK ⟩ Lahtiselt jooksnud koerad viisid 6 inimest haiglasse

Rünnak leidis aset algkooli ees asuval teelõigul ning BBC teatel tuli kool tunniks ajaks sulgeda, et metsikud koerad kinni püüda. Rünnaku ohvriks sattunud inimeste vigastused ei olnud õnneks eluohtlikud, kuidas nad pöördusid esmaabi saamiseks haiglasse.

Politsei arreteeris juhtumiga seoses 28aastase mehe, kelle koerad olid kontrolli alt väljas. Koerad viibivad ametnike jälgimise all.

Suurbritannias on mitu keelatud koeratõugu , kuid politsei sõnul rünnakus osalenud koerad neid tõuge ei esindanud.

Üks ohvritest, Simon Edge, keda koerad hammustasid neil korda, rääkis BBC-le, et koerte rünnak oli väga ootamatu ning nad käitusid äärmiselt metsikult. «Täiskasvanu ründamine on üks asi, aga kartsin väga, et koerad ründavad ka koolilapsi,» sõnas ta meediale.