SAA TEADA ⟩ Need koeratõud on Suurbritannias keelatud

Keelatud koeratõugude nimekirja kuuluvad Ameerika pit bull terjer, Jaapanist pärit koeratõug tosa, Argentiina dogi ning Brasiilia fila ehk Brasiilia mastif. Koeratreener Jacob Morgan on aga teinud ettepaneku, et nende hulka lisanduks ka viise - malinois ehk Belgia lambakoer.

Morgan, kes kasvatab ise praegu 15-nädalast malinoisi kutsikat Starki, sõnas, et isegi temal kui koerte kasvatamise valdkonna eksperdil on temaga väga palju tööd. «Näen Facebookis kuulutusi, kus inimesed otsivad oma malinoisile uut kodu. See näitab, et inimestel on tõu vastu suur huvi. Aga nad ei ole kindlasti perekoerad,» sõnas ta väljaandele Birningham Live.