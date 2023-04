Loomaarst vastab: miks kass kraanikausis magab?

Kassid magavad meelsasti kraanikausis samal põhjusel pappkastides peitumisega - tegu on mugava ja turvalise kohaga. Pesakujuline ase pakub turvatunnet, sageli on vannituba vaiksem ja hämaram koht, kus on mugavam uinakut teha ja tihti meeldib kassidele vannitoas omanikuga segamatult aega veeta.