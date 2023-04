KAS TEADSID? ⟩ Üllatav põhjus, miks kass sinuga vannituppa kaasa tulla tahab

3. Põhjus, miks kassidele vannitoas aega veeta meeldib, peitub nende haistmismeeles, mis on ka peamine abivahend jahipidamisel. Vannituba on täis erinevaid huvitavaid lõhnasid, mis seoses tualetis või duši all käimisega tekivad ning kassi lõhnataju ja instinkte ergutavad. Seega pole ime, et vannituba võib olla nende jaoks kodu kõige lemmikum paik!