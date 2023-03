VIDEO ⟩ Kõik Mustvee kutsikavabrikust päästetud koerad leidsid kodu: vaata, kes nad endale võtsid

Koeraomanik Riina pikalt koeravõtmise otsust kaaluma ei pidanud: «Kui ma nägin, et neid päästeti, siis tekkis kohe selline mõte, et sellist koera tahaks, sest mul juba üks väikene on,» sõnas ta. Koeraomanik Arvo sai koera taustast teada aga hoopis varjupaigas.

Tegemist on Malta bichoni laadsete koertega. «Selle tõu iseärasus on, et nad on hästi sotsiaalsed, väga tahavad olla inimese lähedal. Nende eesmärk on olla inimese juures ja inimese süles. Väga kurb, et nad pidid seal majas elama ilma igasuguse inimkontaktita,» rääkis Mõisamaa. Kõige noorem päästetud koertest oli 8-kuune ja kõige vanem 8-aastane.