VIDEOD ⟩ Rõõmupisarad garanteeritud: vaata, kuidas koerad varjupaigast koju saamisele reageerivad

USA-s Ohio osariigis asuva Wayne County Humane Society nimelises varjupaigas töötav Joe Kay on juba mitu aastat oma TikToki kontole @adoptingdogs postitanud südantliigutavaid videoid sellest, kuidas varjupaiga hoolealused koju saamisele reageerivad. Need videod on mehele toonud rohkem kui neli miljonit jälgijat ning miljoneid vaatamisi.

Videod kajastavad seda, kuidas Kay liigub koerte puuride juurde ning teatab, et nad saavad peagi koju minna. Koerte reaktsioonid paljastavad, et see sõnum liigutab neid südame põhjani ning nad ei varja hetkekski oma piiritut õnne- ja tänutunnet. Näiteks nagu see vahva pit bulli kutsikas: