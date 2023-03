Viis looma kastreerimise ja steriliseerimisega seotud müüti, mida uskuda ei tasu

Eesti Loomakaitse Seltsi hinnangul on looma steriliseerimine ja kastreerimine igati mõistlik otsus. Olgu selgituseks öeldud, et eesti keeles kasutatakse reeglina sõna «steriliseerimine» emase ning «kastreerimine» isase looma sootuks tegemise protseduuri kohta.

Kindlasti on tõenäosus, et tubane loom järglasi saab, väiksem kui vabalt hulkuma lastaval loomal. Ometi sunnivad hormoonid looma jooksuajal ootamatult käituma. Näiteks kipuvad isased kassid jooksuajal kodust põgenema ning koer võib isegi koerte pargis inimesele märkamatult asja ära teha ning omanikel ei jää muud üle kui tagajärgedega tegeleda.

Vanasti, kui mõistmine looma valutundlikkusest polnud veel see, mis tänapäeval, võis protseduur tõesti loomale ohtlik ja traumeeriv olla. Tänapäeval toimub steriliseerimise/kastreerimise protseduur sarnaselt inimesele teostatava operatsiooniga üldnarkoosis. Enne narkoosi tehakse loomale vereanalüüs, veendumaks, et ta on protseduuri tegemiseks piisavalt terve. Pärast protseduuri ärkab loom kliinikus veterinaaride valvsa pilgu all ja saab omas tempos toibuda. Isane loom tunneb end hästi juba järgmisel päeval ning emasel võib kuluda kuni nädal enne, kui ta end uuesti tavapäraselt tunneb.