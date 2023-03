Eesti keeles on isase ja emase koera viljatuks muutmise protseduuri kohta käibel erinevad terminid, mis võib loomaomanike seas veidi segadusttekitav tunduda. Steriliseerimise käigus eemaldatakse emase koera munasarjad ning emakas, kastratsiooni käigus eemaldatakse isase koera munandid. Alternatiivina on järjest enam levinud keemiline kastreerimine ning suuremates kliinikutes on juba võimalik laparoskoopiline steriliseerimine, mis on väheminvasiivne operatsioon.