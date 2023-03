Imearmas! Vaata, kuidas läheb tööpostil kohtunud politseinikul ja tema koeral

Kristjan ei plaaninud endale sugugi uut koera võtta, sest oli hiljuti just ühe koera vikerkaare taha saatnud. Kuid selgus, et saatusel olid hoopis teised plaanid: «Mina ei valinud teda, vaid tema valis minu,» kirjeldas ta esimest kohtumist.

Blondu külastas peagi pärast uude koju jõudmist ka veterinaari, kus selgus, et ta kannatas alatoitumise all. Korn tõi välja, et kohas, kust koer päästeti, ei saanud loomad korralikku toitu, vaid pidid leppima mingisuguse kondipuruga. «Esimesel päeval, kui ta kuivtoitu või konservi nägi, siis vaatasin, et pistab koos potiga jooksu,» sõnas värske koeraperemees.