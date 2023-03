Seikleja hing Kiska matkab koos perega ja laulab jõululaulu

Kiskia-Kiki, hüüdnimega Kiska, saab esimesel aprillil juba viie aastaseks. «Meie väike armas aprillinali!» ütleb perenaine Liivi. Kuna Kiska pere elab korteris, nõudis lastel parajat pingutust, et vanemaid looma võtmise osas nõusse saada, kuid tänu headele hinnetele see lõpuks õnnestus.

Kiska on pereliikmete sõnul väga õiglane preili: kui peres mõni vaidlus või riid peaks lahti minema, on Kiska alati nurga taga, valmis õigust majja seadma, rünnates hääletõstjaid oma hammaste ja küüntega. Samuti, kui keegi peaks nutma või niisama nukrutsema, on Kiska alati valmis lohutama nurrumisega ja kaissu pugemisega.