Garaažigängsterist kaisukassiks: noor kass Kutt leidis nutika viisi, kuidas perekonna tähelepanu võita

Kutt on tänaseks enam-vähem 5-kuune kassike, keda tema perenaine fotokonkursile esitatud foto juures kirjeldas kui garaažigängsterit. Seda põhjusel, et Kutt on leitud garaažide juurest. «Tuttav oli korteri lähedal garaažide juures kolme kassipoega toitmas käinud ja lõpuks õnnestus tal kaks neist kinni püüda. Tema postitust kodu otsivatest kassidest nähes otsustasin, et võtaks lõpuks endale kauaoodatud lemmikloom. Laps ootas ka lemmikut koju,» rääkis Kuti perenaine Maria.