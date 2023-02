Loomaarstid aitavad kasse asjatust eutanaasiast päästa

Sel nädalal kirjutasime kassipojast (loe SIIT ), kes jõudis MTÜ Cats Help hoole alla, kuna tema omanik oli avaldanud soovi haige loomake eutaneerida. Päästetud kass viibib hetkel MTÜ Cats Help vabatahtliku Krislini juures hoiukodus ning täna käis kassike koos ajutise perenaisega RING FMi raadios külas.

Raadios tehtud intervjuust tuli välja, et taolised kurvad olukorrad pole aga sugugi nii harva esinev nähtus. «On päris palju kliinikuid, kellega me koostööd teeme, et kui nemad näevad mingit juhtumit, kus keegi tahab oma loomast loobuda või teda eutaneerida, aga kliinik näeb, et sel loomal tegelikult on potentsiaali, siis nad tihti võtavad meiega ühendust,» rääkis Krislin, kes on päästetud loomadele hoiukodu pakkunud umbes viis aastat.