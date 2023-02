USKUMATULT KURB ⟩ Omanik oli valmis tõukassi pähe ostetud haige looma magama panema

«Millerdaja (ebapädev loomaomanik, kes «paljundab» loomi raha teenimise eesmärgil - toim) valetas, et kassipoeg on kahekuune, kui tegelikult oli ta loovutamise hetkel ca 4–5nädalane ning vaevu oskas alles ise süüa. Kui omanik kassipojaga arstile pöördus, oli tal vesivedel kõhulahtisus, kassipoeg oli veetustunud, alajahtunud ning kõvasti alakaaluline. Laborist selgus, et kassipojal on Giardia, koroona ja Tritrichomonas foetus; lisaks lõi tal veidi aega hiljem välja ka dermatofütoos ehk kassihaigus. Omaniku jaoks oli seda kõike liiga palju ning ta soovis kassipoega eutaneerida,» rullus Cats Help MTÜ Facebooki lehel lahti masendav lugu.

Õnneks jõudis pisike kassipoeg kassiorganisatsiooni hoole alla ning saab nüüd hoiukodus ravi edasi ja kasvab natuke, et tulevikus uut kodu otsima hakata.

Tõulaadne kassipoeg maksis 300 eurot. Foto: CATS help / Facebook

See lugu tuletab taaskord meelde, miks tasub hoolikalt läbi mõelda, kust kassi võtta: «Kui otsid nunnut kassipoega, siis ära toeta kassivabrikuid, millerdajaid ega kodupaljundajaid!

Kui tahad omale tavalist kodukassi ja ei otsi tõukassi, siis paku kodu tänavalt leitud kassidele. Aita vähendada varjupaikade ja MTÜde koormust, neilt adopteerides. Praegu on kassipoegi veel hoiukodudes ja varjupaikades vähe, aga kevade lõpuks toimub tõeline «plahvatus» ning kõik on abivajajaid täis.

Seega, kui otsid just kassipoega, siis oota natuke veel ja ära toeta kodupaljundajaid. Vastutustundlik inimene steriliseerib oma kassid ja ei lase neil kodus poegi juurde sünnitada, kui meil on niigi suur probleem kodutute kassidega, keda varjupaikades hukatakse sest kohti pole, kuhu neid panna.

Kui tahad tõukassi, siis kontrolli, et ostaksid kassi korralikult kasvatajalt. Odavad paarisajaeurosed ning ilma tõutunnistuseta ja paberiteta kassipojad on põhjusega odavad. Tõutunnistus maksab paarkümmend eurot ja õigel kasvatajal ei ole seda raske teha.

Korralikud kasvatajad valivad kassipoegade vanemaid ning neile on tehtud terviseuuringud enne paaritamist, et uued kassipoja omanikud saaksid kindlamad olla tema tervises,» kirjutab Cats Help.