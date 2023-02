PÄEVAKÄPP ⟩ Erilise näolapiga Hera oskab ilmekalt tuska väljendada, kuid on üks asi, mis teeb teda tõeliselt õnnelikuks...

Hera on noor kass ja energiatki on tal sellele vastavalt – kassikesele meeldib ringi joosta ja mängida (pallide tagaajamine on lemmik, kinni saavad püütud kõik suletutid ja iial ei ütle ta «ei» Nerfi püssist lastud kuulidele), igavuse korral ei pea paljuks sellest häälekalt teada andmist.

Müramisest tuleb aeg-ajalt ikka hinge ka tõmmata, siis viskab preili end külili maha (eelistatult teise kassi nina alla) või tuleb pai küsima. Kassitüdruk armastab teisi kasse kogu südamest! Juba kassitoas puuris elades proovis ta oma puurilt katet maha sikutada, et naaberpuuris elavat kassi vaadata ja temaga jutustada, hoiukodus on Hera samuti teisest karvapallist täiesti vaimustatud.

Hera on ülimalt uudishimulik ja peab kõige toimuvaga kursis olema: esiti piilus voodi alt, mis ümberringi toimub, kuid umbes päevaga sai sellest kõrini ja tahtis lähemalt uudistada. Alates sellest päevast tegeleb Hera vabal ajal naabrivalvega: kõik majja sisenejad vaadatakse aknalt kriitilise pilguga üle.

Üldse on Heral väga ilmekas nägu ja pahameel ükskõik mille suhtes (mänguasjad diivani all, toidukauss tühi, vale konserv, toidukulleri koputus…) on näost kohe näha. Samuti on aeg-ajalt näha, et Hera on millegagi rahul, näiteks siis, kui mängib Taylor Swifti värskeim album.

Hera otsib päriskodu, kus tema valgest sabaotsast, mustadest käpapatjadest ja imeilusast näolapikesest oldaks sama lummatud kui hoiukodus.

Ees võiks oodata inimsõbralik kass, kes lepib ka teise kassiga; Hera tunnetab hästi teise kassi piire ja pigem teist ei häiri. Hoiukodus on teiselt õppinud, et pai ei olegi nii hirmus, kui alguses tundus ja inimesest on rohkem tolku, kui pelgalt konservipurgi avamiseks.