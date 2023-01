Linnuteadlane selgitab: miks vares «haugub»?

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloogi Marko Mägi sõnul ei tea me vareste häälitsuste kohta just väga palju. «Tavaliselt nad lihtsalt kraaksuvad ja sellega oleme harjunud. Kuid verestel on repertuaaris ka mitmeid teisi häälitsusi, mis on mõeldud liigikaaslastele hoiatuseks või niisama suhtlemiseks,» sõnas ta. Sarnaselt «haukuvaid» vareseid kohtas Mägi ka ise möödunud nädalal Tartus mitmel korral. «Tõsi, minu kuuldud «haugatused» ei olnud salvestatuga võrreldavad, olid n-ö varesele omased.»

Kuigi seda on hetkel raske märgata, hiilib kevad vaikselt ligi ja see mõjutab lindude käitumist. «Lindude organismis hakkavad päevade pikenedes toimuma muutused, mille tõttu muutub ka linnu käitumine ja häälitsused. Kohalikud linnavaresed võivad sooja ilmaga valmistuda vargsi pesitsushooajaks. Meile, inimestele, võib linnu käitumine kummaline näida, kuid nii panevad linnud võimupiire paika,» seletas teadlane.

«Mulle endale tundub kõige tõenäolisem, et tegu võib olla ühe häälest ära isendiga, kelle tavapärased hoiatushüüded meenutavad väikese koera haugatusi. Nii nagu inimeste seas on erineva hääle ja lauluoskusega inimesi, on kindlasti ka vareste seas silmatorkavaid erandeid. Ehk on «haukuv» vares just üks selline,» arvas Mägi.