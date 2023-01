VIDEO ⟩ Tohoh! Vaata, millise huvitava oskusega vares Õismäel möödujat üllatas

«Kuulsin haukumist ning lähenedes märkasin, et haukumine tuli pea kohalt. Üles vaadates selgus, et haugub hoopis vares,» kirjeldas Lemmiku lugeja ootamatut kohtumist nutika varesega, keda ta ka filmis.

Vareste nutikust kiputakse sageli alahindama. Vähesed teavad, et nad on väga intelligentsed linnud, kes oskavad kuuldud helisid pea sama hästi imiteerida kui papagoid.

Varesed oskavad jäljendada isegi inimhäält, kuid seda vaid juhul, kui nad on sünnist saadik koos inimesega kasvanud või muidu väga tihedalt inimestega kokku puutunud, näiteks looduspargis elades, kirjutab Birds Advice . Vareste rääkima õpetamine on võimalik, kuid nad vajavad selleks rohkem aega kui papagoid.

Haukuvaid vareseid on varemgi Eestimaal ringi liikunud. Näiteks võib ERRi arhiivist leida 1964. aasta kevadest klipi, mis räägib sellest, et Kadrioru pargis saadab töölisi haukuv vares. Reporter Ants Vain käis kohapeal varesega juttu puhumas, kuid küsis ka zooloogide Udo Roosimaa ja Lembit Suuresaare arvamust. «See, et üks vares haugub, et ole kuigi erandlik nähtus. Varesel on selleks kohe juba anatoomilised võimalused,» rääkis zooloog, kes arvas, et tõenäoliselt oli vares üles kasvanud kodustatuna, mida näitas ka linnu julge käitumine.