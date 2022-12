TASUB TEADA ⟩ 6 sammu, mida järgides võid kindel olla, et lemmikloom aastavahetusel rahulikuks jääb

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub inimesi aastavahetusee tähistamiseks valima loomasõbralikumaid viise, sest nii kodu kui ka metsloomade jaoks on ilutulestiku paugud ja valgussähvatused hirmutavad.

Kui aastavahetusel toimuvate pidustustega on võimalik kõigil loomaomanikel arvestada ning oma loomad selleks ette valmistada, siis kahjuks enne seda valimatutel ajahetkedel lastavat saluuti ei oska keegi ette näha, mistõttu halvasti lõppevad ehmatused on kergemad tulema.

«Viimastel aastatel on ilutulestiku laskmine muutunud tavaliseks ka jõulupidustuste ajal. Jõulud on tegelikkuses traditsiooniliselt rahu aeg ja ilutulestiku laskmine on lausa kohatu. Seega võiksime seda traditsiooni austada ning lubada kõigile rahulikud jõulud. Aastavahetusel võiks eelistada pigem hääletut ilutulestikku või kasutada muid alternatiive. Loomad kindlasti tänavad,» kommenteerid ELS-i otsese abistamise juht Elis Järvsoo.