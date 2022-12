VIDEO ⟩ Vaata, mida nad ära tegid: loomakaitsjad võtsid aasta saavutused kokku

Lisaks on loomakaitserganisatsioon teinud aastaid tööd selle nimel, et väheneks puuris peetavate munakanade arv, sest see on nende sõnul üks julmimatest praktikatest, mida tänapäeva toidutootmises kasutatakse. Sel aastal tähistab organisatsioon juba sadakonda Eesti toidufirmat, kes on teatanud otsusest üle minna vabalt peetavate kanade munade kasutamisele. Lisaks otsustas mitukümmend uut kooli-lasteaeda-ettevõtet pakkuda teisipäeviti taimset toitu.