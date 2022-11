Lidl loomade julmast kohtlemisest: videos näidatud tingimused on vastuvõetamatud

«Lidl mõistab selgelt hukka videos näidatud väärkohtlemise ja astub välja loomadevastase julmuse vastu. Videos näidatud tingimused on vastuvõetamatud,» edastas Lidli avalike suhete juht Kaspar Kütt.

Lidl on valmis rääkima European Chicken Commitmenti esindajatega. «Küll aga rõhutame, et tegemist on rahvusvahelise tasandi suhtlusega, milles osaleb Lidl tervikuna, mitte Lidl Eesti,» lisas Kütt.