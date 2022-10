ÜLLAS TEGU ⟩ Loomaarstid tõttasid taas Kihnu saart kassiuputusest päästma

Kihnus käinud loomaarst kiitis ülivinget meeskonda. Foto: Eesti Loomakaitse Selts

Lisaks oli kohal ELS-i otsese abistamise juht ja vabatahtlik ning Kihnu vallatöötaja koos kahe sõbrannaga, kes aitasid kasse püüda. «Sel korral olid tingimused ja keskkond meile tuttavad, mõneks asjaks oskasime ka paremini ette valmistuda kui esimesel korral. Mõlemal korral, kui oleme Kihnus käinud, on meil olnud ülivinge meeskond. Meeskonnaliikmed on suures osas vahetunud, kuid äge töökultuur on säilinud. Mõlemal korral on Maarja Karjam meid suurepäraselt vastu võtnud ja ELS vabatahtlikud kasside püüdmisega ning ärkamisruumi ettevalmistamisega suure töö ära teinud. Aitäh!» lisas Viljandi Männimäe loomakliiniku loomaarst Helen Valk.

Metsikud kassid, kuid lõigatud

Pärast lõikamist lasti kassidel rahulikult ärgata ja toibuda ning seejärel viidi nad tagasi kohta, kust nad püüti. Kassid vabastati teadmisega, et nad elavad väiksel saarel, kus on vähe liiklust ning neil on olemas toitjad ja vajadusel ka soe koht inimeste juures lautades ja heinaküünides.

«Muidugi on küsimus, kas on humaanne need lõigatud kassid uuesti saarele lahti lasta, aga kuna eranditult kõik püütud ja lõigatud kassid on metsikud, siis sellistele kassidele kodustamise protsessi ettevõtmine on neile palju traumeerivam kui väljas elamine nii, et keegi neile välja toitu paneb,» kommenteeris Valk. Mõnele kassipojale, kellel rohkem lootust eluga inimese juures valutult harjuda, otsivad valla töötajad uut kodu.