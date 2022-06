FOTOD ⟩ Kihnu saart ähvardab kassiuputus, loomaarstid tõttasid appi

«Kaheksal tiinel kassil oli kõhus vähemalt 34 loodet. Oletame, et pooled loodetest oleksid sündinud emased ning iga emane oleks saanud viiepealise pesakonna. Ainult need pojakased oleksid võinud järgmiseks kevadeks tuua ilmale 85 kassi.»

«Kihnu kassikolooniad näitavad suuremat probleemi, milleks on inimeste vähene teadlikkus steriliseerimise ja kastreerimise vajadusest. Kahjuks levivad kohati veel arvamused, et emane kass peab saama pesakonna või opereeritud kass ei püüa enam hiiri. Samuti on uskumused, et kass peabki elama küünis, saama järglasi ning neid tuleb toita. Kassikolooniad saavad alguse ühest või kahest isendist, keda hakatakse toitma. Loomad saavad kontrollimatult järglasi ning varsti ongi paarist kassist saanud mitmekümne pealine koloonia. Kodutust loomast tuleb koheselt teavitada kohalikku omavalitsust või varjupaika. Nii hoiame ära võimaluse kolooniate tekkeks,» tõdes Järvsoo.