Haige käpaga tänavakassi piinas lahtine luumurd

Kuid Ruudi on nüüd lõpuks spetsialistide hoole all ning valmis saama murele ja valule lahenduse, pole murepilved veel täielikult hajunud, sest tasumist ootab ilmselt kopsakas raviarve. Pesaleidja töötajad ennustavad, et see tuleb vähemalt 800 eurot.

Hambutu Tromept

Teine Pesaleidja hoole all olev abivajaja on Härra Trompeti nimeline kass, keda elu pole samuti hellitanud. See hiirekütt jõudis Pesaleidjasse peaaegu aasta tagasi, detsembris Märjamaalt. Tema puhul oli kohe näha, et tegu on tohutult sõbraliku kiisuga, kes armastab seltsimist inimesega ning paitamist, ent palju valu ja muret tekitasid kassile hambad. Just hambaprobleemid on tänavakasside seas üks levinuimad tervisehädasid, sest söögipoolis pole kvaliteetne ning nii hakkab hammas peale ka sellele, mis just söögi alla tegelikult ei kvalifitseeru.