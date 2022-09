TEEME SELGEKS ⟩ Millal on viimane aeg kassiga arsti juurde minna?

Elementaarne vaktsineerimine, ussirohi ning kiibistamine

Tõenäoliselt ei vaja see loomasõpradele isegi selgitamist, ent teeme seda siiski. Ainus asi, mis sinu looma kaitseb kõikvõimalike viiruspuhangute ja nakkusohtlike olukordade eest, on korrektne vaktsineerimine. See tähendab, et 2.–3. elukuul esimene kompleksvaktsiin ning mikrokiip (ja kindlasti selle registreerimine!), sellest kuu hiljem teine kompleksvaktsiin ning marutaudivaktsiin. Edaspidi käib vaktsineerimine kord aastas: iga aasta kompleks-, ja üle aasta marutaudivaktsiin. Samuti soovitame iga aasta vaktsineerimas käies kontrollida ka kiibi toimimist.

Ootamatu terviseprobleem – kuhu pöörduda?

Kui esimene osa on lihtne ja loogiline ning ajaliselt planeeritav, siis kõik muu paraku pigem mitte, kui just ei ole teada mõnd kroonilist haigust, mida peab aeg-ajalt kaardistama.

On palju loomaomanikke, kes ei tea, et ka loomadel on oma erialaspetsialistid, täpselt nagu inimestelgi. Nii nagu ei lähe me ise katkise hambaga perearsti juurde, on mõistlik ka kiisu hambaid lasta üle vaadata ning eemaldada ainult stomatoloogil. Eestis on neid üksjagu, pealinnas näiteks valik võrdlemisi lai.