MULJETAVALDAV ELUIGA ⟩ Suri maailma kõige vanem koer

Nimelt lugesid tema omanikud Bobby ja Julie Gregory uudist rekordi eelmise omaniku, 21-aastase chihuahua TobyKeithi kohta ning mõistsid, et nende koer, kes oli temast veel vanem, võiks hoopis tiitlile kandideerida, vahendas The Guardian .

Pebbles, kellel oli ka Instagrami konto @pebbles_since_2000, oli oma pere poolt väga armastatud ning tema meelistegevusteks olid magamine, kaisutamine ja kantrimuusika kuulamine. Koera perenaine Julie paljastas, et alates 2012. aastast sõi tema lemmik veterinaari soovituse kohaselt põhiliselt vaid kassitoitu, sest see pidavat sisaldama rohkem proteiini. Just see võis lisaks rohkele hellusele ja armastusele olla üks koera pikaealisuse saladustest.