Lemmikloomade vaimne tervis: valdkond, mis vajab rohkem tähelepanu

Konverentsil tutvustas oma tööd inspektor Mike Flynn organisatsioonist Scottish Society for the Prevention for the Cruelty to Animals (SPCA). Antud mittetulundusühing täidab Suurbritannias loomapolitsei rolli. SPCA-le on riik andnud mitmeid õiguseid ja kohustusi ning tihedalt tehakse koostööd politsei ja prokuratuuriga. Vaatamata sellele, et ühingule on pandud suur vastutus ja töömaht, tegutseb SPCA vaid annetuste toel. Konverentsil osalejad leidsid, et ka Eestis peaks täidetud olema loomapolitsei roll. Samuti peaks loomapolitseil kui funktsiooni täitjal olema vajalikud õigused juhtumite lahendamiseks ning võimekus kiiresti reageerida – mõlema saavutamiseks oleks vajalik riigi toetus.