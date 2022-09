PÕNEV! ⟩ Tallinnas toimuval suurkonverentsil tutvustab oma tööd loomapolitsei

Konverentsil üles astuv loomapolitseinik Mike Flynn alustas oma tööd 35 aastat tagasi Society for the Prevention of Cruelty to Animals juures. Flynn pani alguse salapolitsei üksusele, mis tegeleb organiseeritud koertevõitluste, mäkrade peibutamise, kutsikavabrikute jms vastu võitlemisega.

Flynn on algse Links Groupi asutajaliige, mis uurib seost loomade ja inimeste väärkohtlemise vahel, ning praegune Edinburghi loomaaia teadus- ja eetikakomitee liige. Samuti on ta sõltumatu väline loomade heaolu nõustaja Šotimaa suurima teadusliku loomauuringute ettevõtte heaolu- ja eetikakomitees. Ta on aidanud õigusaktide rakendamisel Jerseys, Põhja- ja Lõuna-Iirimaal, Kanadas ja Kataloonias.

Konverentsil üles astuv loomapolitseinik Mike Flynn Foto: Eesti Loomakaitse Selts

Lisaks Flynnile on võimalus konverentsil kuulata kõrgelt hinnatud bioloogi ja zooloogi Chris Draperit ja temaga kohtuda. Draper on vangistuses peetavate metsloomade heaolu valdkonna juhtiv ekspert, kellel on 20-aastane kogemus mittetulundusühendustes loomakaitsesektoris. Ta on töötanud juhtivatel ametikohtadel, mis on puudutanud loomade heaolu teadust, kaitsealade toimimist ja loomade heaolu eest seismist. Praegu juhib ta organisatsiooni Performing Animal Welfare Society Ameerika Ühendriikides. Lisaks on ta töötanud fondis Born Free ja Vega uuringutes. Draper kuulub mitmesse ühingusse ja kommiteesse. Konverentsil räägib Draper eksootiliste loomade kaubandusest ja metsloomade päästmisest.