PILTUUDIS ⟩ Eriline klõps: Järvamaal poseeris imearmas oravaperekond

«Puu otsas ei saanud arugi, kui palju neid on, aga siis oravaemme kamandas nad vist alla ja nad hakkasid edasi liikuma ja nii see hetk mul õnnestuski tabada. Arvatavasti oli see neil esimene päev pesast välja maailma avastama minna, tundusid kuidagi väga elevil olevat. Oravapojad on ääretult armsad tegelased, rõõmustasid mind siin mõnda aega enne, kui päris peitu läksid,» jätkas ta.