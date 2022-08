FOTOD ⟩ Mustamäel elavad oravad nagu lemmikloomad ning söövad aasta jooksul 20 kilo pähkleid

Mustamäel Siili tänaval asuva maja viiendale korrusele on tee leidnud lausa mitu põlvkonda oravaid, sest nendega toimetamine on seal kestnud juba oma 10 aastat.

«Nende vahvate loomade toimetamiste ja elu-olu jälgimine on nagu antidepressant. Pähkleid on ostetud oma 20 kilogrammi aastas, aga see on ka seda väärt. Lisaks peab alati värske vesi olema,» paljastas oravatega tegelev naine Lemmikule ning saatis ka mõned fotod väledatest oravatest, kellest üks on vahva valge sabaotsaga.