VAHVA FOTO ⟩ Tunneb end nagu kodus: julge orav seadis end Tallinnas mõnusalt terrassitooli pikutama

«Ma annan neile siin ikka pähkleid ja vett juua. Nad on nii harjunud juba minuga ja rõõmuga ootavad mind kui rõdule lähen ja pähkleid annan. Tema on emane ja ta on väga julge minuga ja käibki nii minu juures iga päev. Ta sõi enne veel kõhu ka täis ja siis kuidagi järsku viskas pikali toolile ja oli täitsa nii viis minutit eri asendites,» rääkis pildi autor Merle Lemmikule.