TARTUS ON KASSIUPUTUS ⟩ Loomapäästjad: ei mäleta, et meie kassitoas oleks kunagi korraga nii palju asukaid olnud

«See koloonia oli imekauneid nurrumootoreid täis,» ütlesid kassipäästjad sotsiaalmeedias, kuid see tähendas, et juulikuu lõpuks ootas kassitoas koguni 29 kassi oma uut võimalust. «Me ei mäleta, et meie kassitoas oleks kunagi korraga nii palju kasse olnud! Kõik meie puurid on vastsaabunud kasse täis ning lahtiste kasside toaski on raske astuda ilma mõne kassi otsa komistamata.»