Videoreportaaž Pesaleidjast: kodu otsivad kõige kauem must-valged kassid ja triibikud

Pesaleidja, kes organisatsioonina on tegutsenud 11 aastat, on oma tegevusaja jooksul leidnud kodu veidi rohkem 5000 tänavalt päästetud kassile. Uusi kodusid on paljud neist oodanud hoiukodus, aga Pesaleidjal on ka kaituba, kus elab umbes 100 kassi. Sünnipäeva puhul oli kassitoas avatud uste päev ning kõik soovijad said tulla kassidega aega veetma.