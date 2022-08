7 SOOVITUST ⟩ Mida teha, kui kohtad metsas karu või hunti?

Huvitav fakt: karud naisi ei ründa

Keskkonnaagentuuri ulukite peaspetsialist Peep Männil on Postimehele öelnud, et talle teadaolevalt ei ole karu Eestis mitte kunagi liiga teinud ühelegi naisele. Üks põhjus võib olla selles, et karujahis käivad valdavalt mehed, aga sagedamini kipub inimest ründama jahitav karu. Teine asi on see, et varakevadel, mil karupojad alles väiksed ja karuema nende kaitseks paljuks valmis, on metsas mehi tõenäoliselt rohkem kui sügisesel marja- ja seenehooajal, mil kohtumise risk juba väiksem. Võimalik on seegi, et karuemad peavad mehi naistest ohtlikumaks, sest instinkt käsib Männili sõnul emakarul poegi ettearvamatute ja vahel kannibalistlike isakarude eest kaitsta. Karude hingeelust ja rünnakute statistikast saad pikemalt lugeda SIIT.