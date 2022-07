PÄEVAKÄPAD ⟩ Tagasihoidlik kassipaar igatseb endale päriskodu

Elina ja Eliot on kaks pisut tagasihoidlikku kiisut, kes ilmselt vajavad uues kohas natuke aega, et oma kestast välja tulla, kuid kes mänguhoos unustavad tihti oma hirmud täiesti. Kassikesed on omavahel suured sõbrad ning kui üks pikemaks ajaks kuhugi silmist kaob, läheb peagi teine teda otsima, et jälle üheskoos mürada või üksteise kaisus tukkuda. Mõlemad nurrikud on heade kommetega, nad ei armasta pahanduste tegemist ja küüsigi teritavad üksnes kraapimispostil.