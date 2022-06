Kohutav leid Kiviõli kortermaja keldrist võttis ka kogenud loomapäästja jalust nõrgaks

Suvi on kassipäästjatele eriliselt keeruline aeg, sest kassid poegivad ning teateid kodututest kassidest tuleb vahetpidamata. Nii on ka vabatahtlikest koosnev heategevusorganisatsioon MTÜ Cats Help ulatanud viimastel päevadel oma abikäe mitme kassikoloonia probleemi lahendamiseks.

Üks leid oli aga sedavõrd õõvastav, et võttis ka paljunäinud Kohtla-Järve vabatahtliku, kes reageeris Kiviõlist tulnud väljakutsele, jalust nõrgaks.

«Kortermaja keldris olid pisikesed, umbes nädala vanused kassipojad, kes vaevu veel elus. Ümberringi igal sammul surnud kassid. Mitu pesakonda surnud kassipoegi, kellest osadest vaid peotäis karvu alles, aga ka mitmed täiskasvanud kassid. Näha oli, et kasse on süsteemselt ja jõhkralt hävitatud. Kõrval lebas ka määrdunud telliskivi, mis ilmselgelt on üks käepärane vahend, millega kasse tapetud on. Kassiemad poegadega surnud ja jõhkralt tapetud ... väikesed elutud kehad vedelesid igal pool,» kirjeldatakse olukorda Facebooki postituses.

Foto sündmuskohalt Foto: CATS help / Facebook

Elusolevad kassipojad õnnestus küll päästa ja nad leidsid endale kiiresti ka hoiukodu, kuid üks neist oli nii kehvas tervislikus seisus, et tuli toimetada Tallinna Loomade Kiirabisse toibuma.

Leid sündmuskohalt Foto: CATS help / Facebook

MTÜ Cats Help hoole all on koos nende päästetud kassidega praeguse seisuga koguni 385 kassi.

Nende eest kannavad hoolt vabatahtlikud, kes aga saavad seda teha vaid tänu annetajatele, mis aitavad tasuda hoolealuste raviarveid ning muretseda neile toitu.

