OTSIB KODU ⟩ Ukrainast päästetud Scooby on läbi elanud palju, kuid sellest hoolimata südamest hell

Scooby on kõige õnnelikum siis, kui saab inimesega koos jalutada, õppida ja harjutusi teha ning siis pikali visata, sügamist nautida ja koos aega veeta. Kõigile, kellele Scooby silma on vaadanud, on temasse ära armunud – tema sügavatest silmadest on näha, et ta on palju halba oma elus näinud, aga on kõige selle kõrval jäänud armastavaks ja hellaks koeraks, kes hoiab väga inimesi.