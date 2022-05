OTSIB KODU ⟩ Ukrainast päästetud Malarz oskab iga inimese südamesse pugeda

Ukrainast päästetud varjupaigakoerad on valmis uutesse kodudesse kolima ning Lemmiku portaalil on au neid teile tutvustada. Esimene koduotsija, terjerit meenutav 5-aastane Malarz on selline koer, keda iga inimene otsib – rõõmus, suure südamega, mänguhimuline, armastab inimesi üle kõige ja on täielik seltskonnahing.