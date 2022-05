Piinarikkalt hukkunud sokkude tõttu viiakse Pärnumaa kinnistul sisse muudatused

16. mail saadeti Pärnumaa jahimeestele teade, et kaks sokku on peadpidi kalavõrku kinni jäänud ning hukkunud. Tammistes Pärnu jõe ääres asuval krundil oli tehtud kalavõrgust piire, mis takistas loomade liikumist.

Pärnumaa jahimehed pöördusid seetõttu keskkonnaameti poole ning amet on seisukohal, et kokkuleppel kinnistu omanikuga viiakse vastavad muudatused kinnistul sisse esimesel võimalusel, et vältida edaspidi sarnaste juhtumite kordumist.