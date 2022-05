PILDID ⟩ Inimese süü? Pärnumaal leidsid oma õnnetu lõpu korraga kaks sokku

Metskitsed jäid kalavõrku kinni ja hukkusid. «Oli kuulda, et nad võisid seal lõksus juba varem olla, aga imelik on see, et miks nad sinna siis jäeti ega varem sellest teada ei antud,» tõdes Sauga jahiseltsi jahimees Ivar Torma EJS-ile.

Kitsed leiti Tammistes Pärnu jõe äärest, kus on nii suvilaid kui ka palju uusarendusi. «Tundub, et nad jõudsid aedadesse ja keegi võis neid ehmatada ja siis nad põgenesid jõe poole ning jooksid peadpidi sinna võrku,» selgitas Torma. «Ega see kalavõrk sellise aiana nõlvaku peal ja niimoodi pikalt tehtuna pole ka päris õige, see võib olla püüniseks ka teistele loomadele,» lisas ta.