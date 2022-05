Osavad ronijad! Kassid panevad päästjad muudkui proovile

Pilt on illustreeriv.

Viimastel nädalatel saavad päästjad mitmeid väljakutseid, et puu otsa on roninud kass ning keeldub sealt alla tulemast. Näiteks möödunud nädalavahetusel pidid Pärnumaa päästjad ronima päästeauto katusele, et puu otsa roninud kass alla tuua. Vahel kasutatakse sellistel puhkudel ka veejuga.