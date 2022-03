Loomaarst vastab: miks kass oma kodu aiast pidevalt plehku paneb?

Lemmiku lugeja kirjutab: «Mure selline: kass on oma 8-aastane, elame eramajas, ei ole midagi muutund, kõik sama. Kass kiibistatud, lõigatud, kõik tehtud ja kass tahab olla õues. Nii kui õue lasen, läheb naabri juurde ja enam sealt koju ei tule. Naaber elab meist umbes 500 meetri kaugusel ja kui ta on toonud ta vägisi koju ja hoian siis teda kodus vägisi, maksab kohe kätte - sirtsutab kuhugi või kakab lapse voodisse. Ei oska enam midagi teha, kas on miskit nõu, kuidas teda koju saada? Olen kõike proovind.»

Kass viibib arvatavasti mujal, kuna eelistab muud elukeskkonda. Mis teises kohas täpselt tema jaoks sobivam on, peate ise hindama, proovides kõikvõimalikke tegureid läbi kassi pilgu hinnata. Kui Te kassi vaba liikumist piirate (millega ta on arvatavasti juba harjunud), ei ole sirtsutamine/roojamine mitte kättemaks (see on inimtunnete ebaõiglane ülekandmine kassile), vaid kassi stressiväljendus. Loomad ei maksa kätte. Kui miski põhjustab neile stressi, hirmu, ebamugavust, võib selle väljendus olla urineerimine ja roojamine, mis võib olla seotud turvatunde puudumisega, mida kass üritab oma lõhna levitamisega korvata.