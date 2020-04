SPETSIALIST SELGITAB ⟩ Mida teha, kui kassil on stress?

Enamasti pole oluline, kas kast on kaanega või avatud. Avatud kasti eeliseks on, et omanikule tuleb liivakasti koristamine tihedamini meelde. Kassiliiv peab olema klombistuv, lõhnatu, vähetolmav, peeneteraline ja liivakiht kastis vähemalt 5 cm paksune (kui kass on juba harjunud muu liivaga ja probleeme ei ole, ei tasu liiva välja vahetama tormata). Liivakasti tuleb puhastada iga päev (ka hügieeni huvides, et vältida inimeste nakatumist võimalike kassi edasikantavate haigustekitajatega), kogu liiva vahetamine ja kasti kuuma vee ja seebiga pesemine peaks toimuma vähemalt kord kuus.

Toit

Toitumine peaks olema regulaarne, toit täisväärtuslik ja tasakaalustatud ning arvestama kiisu tervislikku seisundit, vanust ja füsioloogiat (kas on steriliseeritud/kastreeritud või mitte). Noorele mänguhimulisele toakassile rohkelt süsivesikurikast toitu andes võib saada hüperaktiivse kõike lõhkuva ja kräunuva looma, kuna kass ei oska liigse energiaga lihtsalt midagi peale hakata. Toit peab olema kvaliteetne (mitte toidupoest ostetud) ja mõnel juhul võib loomakliinikust leida ka spetsiaalseid toite, mis sisaldavad nö rahustavaid komponente.

Ka toidunõude eelistused on kassidel erinevad, seetõttu tasub pakkuda erinevaid nõusid erinevates kohtades (kuid kindlasti liivakastist eemal). Sama kehtib jooginõude kohta. Sageli tarbivad kassid liiga vähe vett, seetõttu peaks erinevaid jooginõusid kodus mitmesse kohta paigutama, samuti on oluline neid igapäevaselt pesta ja vett vahetada. Mõni kiisu eelistab tilkuvat või voolavat vett, mõni klaasnõud jne. Jooginõu peaks olema veega ääreni täidetud ja võimalusel piisavalt suur, et kassi vurrud joomise ajal nõu servi ei puudutaks.

Ruum

Kassidele on oluline kolmemõõtmeline ruum, et oleks tagatud vertikaalsed ronimisvõimalused. Pesad, riiulid jms. peavad mahutama üht kassi nii, et teine kass ei saaks puhkavat looma segama ja ära ajama minna. Puhkealade lähedale võiks paigutada erinevatest materjalidest kraapimispostid piisavalt kõrgele, et kass saaks ringutades mugavalt kraapida. Tihti kasutavad kassid kraapimispuid just pärast uinaku tegemist. Ka liikumis- ja ronimisvõimalusi peaks olema võimalikult palju.

Tegevus

Kass on kiskja, kes peab jahti sageli, kuid suurem osa katseid ebaõnnestub. Toitumisaeg tubastes tingimustes peab seda peegeldama. Kass tahab toidu eest vaeva näha ning vajab vaimset stimulatsiooni.

Kass võiks oma päevase toidu saada erinevatest mänguasjadest ja/või slow-feeder kaussidest, kust peab palakesi püüdma. Kuna mänguasi muutub kassi jaoks üpris kiiresti ebahuvitavaks, võiks mänguasju olla mitu ning neid võiks roteerida ehk aeg-ajalt üks lelu peitu panna ja teine kasutusele võtta. Mänguasju saab osta loomapoodidest või ise kodus meisterdada. Kui kodus on mitu kassi, peab iga kass igal ajahetkel saama segamatult oma tegevusi toimetada. Samuti juhul, kui koju tulevad külalised, peab kass saama rahulikult liivakasti, toidunõude, peidukohtade jne. juurde.