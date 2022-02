«Eestimaa uhkus»: Krislin Jädal on viimased aastad oma elust kassidele pühendanud

Pikemalt Inglismaal elanud ja töötanud ning sealt äsja naasnud Krislin otsustas kassi arsti juurde viia, et ta terveks ravida. Kass sai nimeks Mürakas ning asus elama Krislini õe juurde, kus ta veetis õnnelikult viis aastat, hoolimata sellest, et paljud vanale loomale kuigi pikka iga ei ennustanud. Koos Mürakaga päästis Krislin tol korral Annelinnast veel teisegi hulkuva kassi, kes elab tema hoole all siiani.

Nii see kõik alguse saigi. «Ma ei arvanud kassidest eriti midagi. Ma teadsin, et nad on olemas, aga mis mind kõnetas, oli see, et ma ei taha mitte ühtegi looma näha piinades. Oleks need olnud koerad, oleks ma samamoodi käitunud. Nüüd, kui ma kassidega nii palju tegelenud olen, on nad muidugi saanud südamelähedasemaks,» räägib Krislin, kes praegu saab juba pea iga päev kirju kassidest, kes päästmist vajavad. Loe pikemalt siit.