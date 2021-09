Hätta sattunud kasside abistamine on pidev logistiline, aga ka majanduslik väljakutse. MTÜ Tartu Kassikaitse vabatahtlik Krislin Jädal on sellega tegelenud ligi viis aastat, abivajajate järjekord tundub aga endiselt lõputu.

Praegu on Krislini järelvalve all umbes 100 kassi ja 50 hoiukodu. Ühel päikeselisel augustikuisel neljapäeval võtsin ette tee Tartusse, et veeta mõned tunnid koos temaga ja näha oma silmaga neid loomi, kes väga nukrast seisust või koguni surmasuust päästetud.