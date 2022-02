Eesti Loomakaitse Selts: loomade ketis pidamine võiks jääda ajalukku

Eesti Loomakaitse Seltsi esindaja Geit Karurahu sõnul on eelnõu saadetud neile kommenteerimiseks ning praegu konsulteeritakse erinevate spetsialistidega ja välismaiste organisatsioonidega, et teha seejärel oma ettepanekud eelnõud paremaks muutmiseks. «Lõplikku seisukohta ei ole me veel kujundanud, kuid esmapilgul jääb tõesti mulje, et antud punktid halvendavad loomade heaolu,» sõnas Karurahu.