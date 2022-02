Koerte ketispidamise keelustamiseks ei ole Eesti ühiskond veel valmis

Loomakaitsja Heiki Valner sõnas Lemmikule, et arutelu tõesti toimus ja on selge, et ühiskonnale on selle teemaga seoses vaja anda aega harjumiseks. «Me läheme selle teemaga edasi ja ma loodan, et nii ministeerium aktsepteerib ja ka ühiskonnas tekib teatav üleminekuperiood, mil jõutakse kohandada enda koduseid aedikuid. Sellisel juhul peaksid kõik selleks suureks muudatuseks valmis olema,» sõnas loomakaitsja. «Minu jaoks on see väga oluline teema, jalutamisnõue peab tulema, küsimus on ainult, et mis aastal.»