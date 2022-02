Eesti Kennelliit avaldas seisukoha Norra kohtuotsuse kohta kahe koeratõu aretus keelustada

«Norra kohus keelas inglise buldogite ja Cavalier King Charles spanjelite aretuse, ent samal ajal on endiselt lubatud nende tõugude omamine ja näitustel osalemine,» sõnas Paju Lemmikule. «Kuna aretuskeeld puudutab ennekõike kasvatajaid, kelle tegevus toimub Norra kennelklubi silma ja regulatsiooni all, võivad huvilised edaspidi otsida kutsikaid hoopis põrandaalustest kutsikavabrikustest, kus koerte heaolu ja tervise peale ei mõelda. Kohtuotsus, mis peaks kaitsma nende tõugude heaolu, võib valada hoopis kütet ebaeetiliste kutsikavabrikute mootorisse ja suurendada haigete koerte tootmist.»

Paljud Eesti tõuühingud on Paju sõnul seadnud koertel esinevate pärilike haiguste välistamiseks või vähendamiseks aretusnõuded, mis tuleb täita enne, kui koer saab kutsikad. Ühe näitena on koormustest, mille positiivne sooritamine on mitmel lühikoonulisel ehk brahhütsefaalsel tõul aretuse eeltingimuseks. Selle testi puhul hindab veterinaar koera suutlikkust läbida teatud vahemaa mõistlikus tempos ilma, et see tooks kaasa liialdatud muutusi pulsis, hingamises, vererõhus ning koer suudaks koormusest kiiresti taastuda.